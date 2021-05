Le pagelle di Gasperini: non è la sua solita Atalanta, elettricità a corrente alternata

vedi letture

La sua straordinaria Atalanta è ancora una volta in Champions, ma all'ultima gara perde il secondo posto che avrebbe dato maggior lustro alla Dea. Bocciato Gian Piero Gasperini dai quotidiani in edicola questa mattina. 5,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Malinovskyi lo tradisce, a posteriori meglio Muriel subito. Prova tutto, allarga Pessina a sinistra, prova il 4-2-3-1 via via più offensivo. Pero un solo tiro in porta e 5 volte senza gol, proprio ieri sera". Stesso voto sul Corriere della Sera: "Non è la sua solita Atalanta, l'elettricità stavolta è a corrente alternata. Ma la terza partecipazione consecutiva alla Champions era già un risultato eccezionale, che la dice lunghissima su questa squadra e questo club".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5,5