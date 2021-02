Le pagelle di Gattuso: ha tante attenuanti, ma dov'è finito il carattere di Ringhio?

Settima sconfitta stagionale in campionato per il Napoli, caduto sul campo del Genoa. Nell'occhio del ciclone anche Rino Gattuso, crocifisso dalle disattenzioni difensive in un periodo tutt'altro che fortunato. Alcune scelte non lo aiutano - scrive La Gazzetta dello Sport - e il k.o. aprirà a nuove discussioni. Il Corriere dello Sport gli dà diverse attenuanti: "Assenze eccellenti, infortuni in corsa e una serie di banalità difensive continuano a complicargli l'esistenza". Tuttosport invece si chiede: "Dov'è finito il carattere di Ringhio?".

I VOTI DI GATTUSO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5