Le pagelle di Gosens: a destra come a sinistra, è impressionante in tutto ciò che fa

A destra come a sinistra, Robin Gosens sa essere decisivo anche sulla corsia che di solito non è di sua competenza. Contro il Torino segna, evita un gol, rinvia il 3-3. E' il migliore in campo e da La Gazzetta dello Sport prende un 7 in pagella. "Recupera un'infinità di palloni: impressionante", scrive Tuttosport che gli assegna lo stesso voto. Per il Corriere di Bergamo il tedesco è bravo a coniugare quantità e qualità, una manna dal cielo vista la penuria di esterni.

I VOTI DI GOSENS

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7