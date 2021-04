Le pagelle di Handanovic - Regalo allo Spezia dopo quello al Napoli: tanti errori quanti dubbi

Gli arriva un tiro nel primo tempo, lui si accartoccia forse con pigrizia e si fa scappare il pallone da sotto la pancia per il vantaggio dello Spezia: la prestazione di Samir Handanovic nel 32° turno di Serie A si può riassumere esattamente così. Niente di più, niente di meno. "Il regalo gentilmente offerto ai rivali è più grave dell'ultimo a Napoli. Semmai, il problema è la coazione a ripetere: gli errori sono tanti ormai, come i dubbi sul futuro della porta nerazzurra", scrive difatti anche La Gazzetta dello Sport per motivare il suo giudizio negativo sulla prova del portiere dell'Inter. "Dopo l'errore a Napoli, ne combina un'altra. La rete dell'1-0 incassata in quel modo grida vendetta", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Bocciatura unanime e inevitabile, dunque, per il capitano nerazzurro: stamane non si va oltre il 5 in pagella.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

L'Interista.it: 4,5