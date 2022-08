Le pagelle di Immobile: servito poco e male dai compagni, abbandonato a se stesso

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Torino. Manca il guizzo del solito Ciro Immobile, lasciato troppo solo davanti. I voti sono letteralmente spaccati. Per La Gazzetta dello Sport l'attaccante della Lazio è da 5 in pagella: "Buongiorno non gliela fa vedere mai, ma quando gli capitano due possibilità le spreca malamente. Doppio errore grave". Giudizio e voto opposto per il Corriere dello Sport, che dà 6,5 all'attaccante biancoceleste: "Due palloni giocabili, due quasi gol. Buongiorno gli ha giocato addosso, se n’è liberato come sa fare lui".

Per Tuttosport invece il voto è 5,5: "Uscito alla distanza, troppo tardi. E molto nervoso. Perché?". Voto 6 invece su TMW: "Servito poco e male dai compagni, si incaponisce troppo andando al duello fisico con Buongiorno, uscendo spesso perdente. Abbandonato a se stesso, riesce comunque a crearsi l'occasione ma la deviazione di Djidji gli nega la gioia del gol".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5