Le pagelle di Jovic: mira indecente, sbaglia tutto quello che c'è sta sbagliare

Il gol in Scozia sembrava essere la fine di un incubo, invece Luka Jovic è precipitato nuovamente in un tunnel buio. L'attaccante della Fiorentina è il peggiore in campo contro la Lazio, bocciato pesantemente da tutti i quotidiani. Voto 4,5 da La Gazzetta dello Sport: "Il lampo scozzese resta isolato. Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare".

Voto 4 dal Corriere dello Sport: "Solo polvere, né di stelle né da sparo. Un primo tiro velenoso, poi li ha ciccati tutti, mira indecente. C’era anche lui su Vecino, nell’angolo-gol". 4,5 invece il voto che troviamo nelle pagelle di TMW: "Ha una buona dose di palloni giocabili, soprattutto nel primo tempo, ma di reti nessuna. Tutto come da copione".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4