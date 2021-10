Le pagelle di Juric: gioca alla pari, ma nella ripresa sbaglia i cambi e si consegna alla Juve

Il Torino perde il derby con la Juventus, ma a Ivan Juric "Non gli si può rimproverare nulla, ha tentato di ottenere il massimo", scrive La Gazzetta dello Sport che lo promuove con un 6,5 in pagella. Per noi di TMW l'allenatore croato merita la sufficienza: "Il suo Toro se la gioca alla pari con la Juventus e nel primo tempo meriterebbe anche il vantaggio". Dal Corriere dello Sport arriva un 5,5 così come da Tuttosport che gli rimprovera le "sostituzioni sbagliate". "Nella ripresa si consegna alla Juve, con l'alibi di non avere pezzi di ricambio offensivi", chiosa il Corriere della Sera.

I VOTI DI JURIC

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Torinogranata.it: 6