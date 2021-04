Le pagelle di Kjaer: un angelo custode per la porta rossonera

Se il Milan riesce a battere il Genoa, grande merito va a Simon Kjaer, il migliore in campo dei rossoneri. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Trasmette sicurezza a tutta la retroguardia, da lui non si passa: è l'ideale per non cedere terreno nelle giornate meno brillanti. Sbaglia un'occasione su corner, ma poi salva il 2-1 nel finale su Masiello. Intoccabile". Stesso voto da TMW: "Angelo custode della porta rossonera, non solo per una prova sempre attenta, lucida e precisa, ma soprattutto per il salvataggio sulla linea che salva i tre punti e Donnarumma. Gli manca solo il gol (in campionato): altre sette chance per mettere la ciliegina sulla torta"

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7