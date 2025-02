Le pagelle di Kyle Walker: personalità e intelligenza, salva su Grassi. Acquisto azzeccatissimo

Non solo Gimenez. Se il Milan può godersi la vittoria per 2-0, espugnando il Castellani e riportandosi a poca distanza di contatto dalla zona Europa e dalla Lazio, gran parte del merito va anche a Kyle Walker. È incredibile come nell'arco di sole tre partite il terzino destro inglese si sia incastrato perfettamente nei meccanismi della squadra di Sergio Conceiçao, aiutando i rossoneri a risalire la china della classifica e a ritrovare verve e sostanza su quella fascia di campo. E la stampa gradisce, come fa notare Il Corriere dello Sport: "Sembra che giochi nel Milan da sempre".

La Gazzetta dello Sport, invece, giudica la performance di Walker ad ampio raggio d'azione: "Subisce un fallo da quasi rosso e non si perde in isterie o reazioni. Per qualche minuto gioca al centro senza problemi. Spremute di esperienza". Tuttosport mette in evidenza un intervento cruciale: "Salva su Grassi al 15’ del primo tempo, gioca con personalità e intelligenza". Infine TuttoMercatoWeb, che premia l'inglese ex Manchester City con mezzo punto in più in pagella: "Un salvataggio che potremmo definire 'parata' in apertura di partita, un intervento che vale quasi un gol. Mai banale nelle letture, mai banale nelle giocate. Mette lo zampino anche sullo 0-2. Ad oggi, acquisto azzeccatissimo".

Le pagelle di Walker

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

MilanNews.it: 7