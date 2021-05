Le pagelle di Lautaro: è in vacanza, non ne combina una giusta e Conte lo punisce

vedi letture

L'Inter vince e convince, Antonio Conte non molla un colpo nonostante lo Scudetto sia già in cassaforte da un pezzo. A pagare le conseguenze della solita fame di vittorie del tecnico salentino, stavolta, è Lautaro Martinez: l'attaccante argentino era entrato nel corso del primo tempo al posto dell'infortunato Sanchez, ma è stato sostituito nella ripresa perché non ha mostrato il giusto atteggiamento e se l'è presa platealmente con l'allenatore. Conte, ovviamente, non è stato guardare e lo ha rimproverato pubblicamente. "Entra come se fosse in vacanza, poi il siparietto", scrive La Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport "non ne combina una giusta".

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

L'Interista 5