Le pagelle di Lautaro Martinez - Un giocatore così non lo ha nessuno alle nostre latitudini

Il Toro non si ferma più. La rete di Lautaro Martinez permette all'Inter di tornare da Roma con tre punti in tasca e di tenere il passo del Napoli capolista. L'attaccante argentino viene premiato da quotidiani, per La Gazzetta dello Sport, con 7 in pagella, è il migliore dei suoi: "Il gol è una prodezza di coordinazione, ma è solo una delle cose della sua partita: tanti appoggi, tante uscite perfette". Stesso voto da Tuttosport: "Il primo pallone buono lo spara sotto la traversa. Magari non vincerà il Pallone d’Oro, ma un giocatore così non lo ha nessuno alle nostre latitudini".

Voto 7 anche dal Corriere dello Sport: "Riecco il Toro affamato di gol. E ringraziando l’assist di Celik scaraventa con tutta la rabbia possibile quel pallone alle spalle di Svilar. Eguagliato Nyers a quota 133 gol come miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter". Stesso voto anche dal portale specializzato L'Interista: "Incassa calcioni, connette il gioco fra reparti e dialoga a meraviglia con Thuram. Quell’imbucata al bacio per il francese meritava un epilogo diverso, ma la sassata sotto la traversa non vale solo l’1-0. È la risposta ai dubbi su un Toro un po’ appannato in questo inizio di stagione. A quota 3 gol, come un canto di sirena".

6,5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "La stoccata che sblocca il match è inevitabilmente l'acuto della sua serata. Il consueto prezioso lavoro per i compagni, sia sporco che pulito. Con qualche errore di troppo: rischia pure di far partire un fuorigioco avversario potenzialmente letale".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

L'Interista.it 7