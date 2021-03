Le pagelle di Locatelli: troppo precario per stendere un red carpet verso il proprio portiere

L’Italia vince ma convince per un tempo, nella ripresa arriva qualche difficoltà e anche Manuel Locatelli è protagonista di un clamoroso errore che per poco non portava l’Irlanda del Nord al gol. Così i voti in pagella per il centrocampista del Sassuolo sono quasi tutti sotto la sufficienza, raggiunta soltanto sulle pagine di Tuttosport (“Non va mai in affanno fino all’errore in avvio ripresa. Forzare la giocata non è compito suo”). “Poco nella manovra, un errore che poteva costare caro: non è il Locatelli vero”, scrive La Gazzetta dello Sport a corredo del 5,5. Condiviso anche dal Corriere della Sera (“A inizio ripresa rischia di riaprire la partita”) e da Repubblica che legge la sua prestazione anche nell’ottica dei 23 da convocare per l’Europeo (“Troppo precario per potersi permettere di stendere un red carpet verso Donnarumma”). Il voto più basso è però il 5 del Corriere dello Sport: Non è semplice sostituire Jorginho, ma non ci si può accontentare dell’ordinaria amministrazione”. Il quotidiano romano si concentra poi sul rischioso retropassaggio: “Costruzione dal basso? Più che altro costruzione senza senso”

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Repubblica: 5,5