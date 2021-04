Le pagelle di Malinovskyi: come si dice El segna sempre lu in ucraino?

Piede bollente, ispiratissimo: il Ruslan Malinovskyi edizione primaverile è un fuoriclasse di cui Gasperini non può e non sa fare a meno. Uomo ovunque, secondo Tuttosport, esaltato dal gol contro la Juve invece per il Corriere dello Sport. Fioccano i 7, la prova del fantasista è quasi unanimemente da MVP della partita contro la Roma: come si dice El segna sempre lu in ucraino?

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5