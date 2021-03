Le pagelle di Manolas: inspiegabile il fallo all’ultimo secondo, la vittoria era in tasca

Quando la vittoria del Napoli sembrava in tasca, ecco Kostas Manolas. Il difensore greco entra che peggio non poteva, regalando al Sassuolo un rigore nel finale. Il voto migliore è il 5 di Tuttosport: “L’ingenuità con cui provoca il rigore del pareggio non è da lui”. Si scende a 4,5 per il Corsport (“Invece di accompagnare Haraslin gli frana addosso”) e a 4 per La Gazzetta dello Sport (“Inspiegabile quel fallo all’ultimo secondo”).

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4 Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoNapoli: 5