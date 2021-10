Le pagelle di Mayoral: difficilmente ritroverà spazio da titolare dopo la disfatta di Bodo

Borja Mayoral è uno dei giocatori che Mourinho sta usando meno in questo inizio di stagione, salvo ieri mandarlo in campo dal 1' nella disfatta subita dai giallorossi contro il Bodo/Glimt in Conference League. La Gazzetta dello Sport scrive che "a volte sembra quasi giocare con il Bodo". Il Corriere dello Sport aggiunge che "non tocca quasi palla per tutto il primo tempo, fino alla sostituzione". Per Tuttosport "schierato a sorpresa, non si vede mai". Il Messaggero scrive che "deve fare i conti con la disabitudine alla partita" mentre VoceGiallorossa sottolinea come non riesca a "concretizzare niente". Infine TMW scrive che "difficilmente scalerà le gerarchie dopo una serata così".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 4