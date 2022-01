Le pagelle di Milinkovic: fuoriclasse, visionario. L'assist di tacco va visto nelle scuole calcio

Strapotere fisico e grande tecnica, poi un assist di tacco, al volo, che vale da solo il prezzo del biglietto. Sul successo della Lazio contro la Salernitana c'è anche la firma di Sergej Milinkovic-Savic, voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "L'assist di tacco per Immobile è da far vedere nelle scuole calcio". Sale a quota 8 in stagione il serbo, valutato 7,5 dal Corriere dello Sport, secondo cui quel gesto è da fuoriclasse e "ci aggiunge il lancio in profondità per avviare l'azione del raddoppio". Stesso voto dal Corriere della Sera, per cui quel colpo di tacco è da visionario.

I VOTI DI MILINKOVIC-SAVIC

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5