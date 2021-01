Le pagelle di Milinkovic-Savic: punto di riferimento, è l'ingegnere della squadra di Inzaghi

"Non segna ma è come se lo avesse fatto. Punto di riferimento indispensabile". Così Tuttomercatoweb.com motiva il suo 7 in pagelle per Sergej Milinkovic-Savic, che ieri ha trascinato la Lazio al successo sul difficile campo di Parma. Una vittoria importantissima, che rilancia le ambizioni dei biancocelesti e consente agli uomini di Simone Inzaghi di arrivare nel migliore dei modi alla sfida più importante, ovvero il Derby della Capitale. Il Sergente dimostra di essere in forma smagliante: per Tuttosport ormai è un "ingegnere", in quanto progetta e costruisce le azioni vincenti. E in pagella fioccano i 7.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Messaggero 7