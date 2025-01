Le pagelle di Morata: centravanti invisibile, combina poco e Conceiçao lo toglie dopo 45'

vedi letture

Sono 45 minuti in campo per Alvaro Morata. Un tempo in cui non ha lasciato il segno con Sergio Conceiçao che ha preferito richiamarlo in panchina. "Centravanti invisibile - si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola -. Mai un tiro o un movimento pericoloso, solo corse all’indietro: dopo 45’ resta negli spogliatoi. Malissimo". "Questa estate si diceva che avesse anche doti di leader - analizza invece Tuttosport -. Ecco ieri in campo non si è visto né come leader tecnico, né per la personalità".

"Altra partita anonima e assolutamente inconsistente - riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport -. La sua sostituzione è un messaggio chiaro dell’allenatore alla dirigenza rossonera: serve un attaccante vero. E tanto altro di più". Questo il commento di TMW: "Primo tempo incolore per l'attaccante spagnolo, che tocca pochi palloni e cade nell'anonimato prima di essere sostituito nell'intervallo". "Un attaccante che - scrive Milannews.it - come primo obiettivo non ha girarsi verso la porta avversaria come può essere incisivo? Anche contro la Dinamo non trova mai la posizione giusta in campo, di tirare in porta non se ne parla e Conceiçao lo lascia sotto la doccia all’intervallo".

Le pagelle di Alvaro Morata

TuttoMercatoWeb.com:

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 4