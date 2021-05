Le pagelle di Muriel: un fenomeno incontenibile e letale per qualsiasi difesa

vedi letture

Quando entra dalla panchina gli avversari iniziano a fare gli scongiuri. Anche ieri il copione non è cambiato: entrato nella ripresa, ha messo a segno due gol e un assist. Stiamo parlando ovviamente di Luis Muriel, bomber dell'Atalanta, promosso a pieni voti da tutti i quotidiani. Per Tuttosport la sua prestazione è da 8 in pagella: "Impatto devastante sulla partita (doppietta e assist), vede sempre la porta. Un fenomeno incontenibile e letale per qualsiasi difesa avversaria". 7,5 il voto su TMW: "Gioca dall'inizio ed esce col sorriso, entra nel secondo tempo e il risultato non cambia. Alla fine segna sempre"

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 8