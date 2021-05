Le pagelle di Nandez: sempre al centro del gioco. Prima sfiora il gol, poi lo segna

L'ultimo ad arrendersi, l'ultimo a mollare. Nandez è l'emblema di questo Cagliari grintoso e voglioso di conquistare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava insperata. Suo il gol in pieno recupero al Maradona che vale il pari contro il Napoli, per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "In un ruolo non proprio congeniale, l'uruguaiano è sempre al centro del gioco. Prima sfiora il gol e poi lo segna". Stesso voto da TMW: "Solito dinamismo, non molla fino al 90esimo e oltre. In pieno recupero trova il gol del pari che permette al Cagliari di portare a casa un punto pesantissimo".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7