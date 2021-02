Le pagelle di Nicola: difesa sistemata, il Torino lotta ma fa un passo indietro nel gioco

Quinto pareggio di fila per il Torino. Davide Nicola ha permesso alla sua squadra di tornare a fare punti, ma non riesce a vincere. Contro il Genoa finisce 0-0 e per l'allenatore granata arrivano comunque tante sufficienze. Il Corriere di Torino condivide l'interpretazione di TMW e scrive che la fase difensiva convince, ma "ora occorre mostrare qualcosa in più a livello di gioco offensivo". "La squadra lotta, ma non vince mai", si legge su Tuttosport. L'unica bocciatura è de La Gazzetta dello Sport: "Passo indietro della squadra sia sul piano del gioco che sul piano mentale".

I VOTI DI NICOLA

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6