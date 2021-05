Le pagelle di Osimhen - Il Napoli oggi ruota attorno a lui e la sua media gol non ha eguali

vedi letture

Doppietta, assist e tanto, tantissimo altro. Il Napoli oggi ruota attorno a Victor Osimhen, fattore chiave di questa partita contro lo Spezia e in generale dell'ultimo periodo. Quarta gara consecutiva in gol, sette reti nelle ultime otto. Fanno 10 in Serie A, in poco più di 1300 minuti giocati: al primo anno in azzurro è una media gol che non ha eguali. "Sette gol nelle ultime otto gare, da inizio aprile. Velocità superiore, si concede anche un assist", scrive difatti La Gazzetta dello Sport quando parla del gran rendimento del bomber nigeriano. "Fa impazzire lo Spezia, non semplicemente la difesa: una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano, una giornata che è tutta sua", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport per motivare il suo 8,5 in pagella. E c'è pure un 9...

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 9