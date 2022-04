Le pagelle di Pellegrini: prende il posto delle punte e mette il sigillo sulla partita

La Roma pareggia per 1-1 contro il Leicester in trasferta nell'andata della semifinale della Conference League lasciando più che aperta la possibilità di entrare in finale. Il capitano Pellegrini mette la firma sulla partita e su un pezzettino di potenziale qualificazione per la finale. La Gazzetta dello Sport scrive che "apre le danze poi cerca di legare i reparti" oltre a "congelare i palloni quando la Roma fatica". Il Corriere dello Sport racconta così la sua marcatura: "Un'occhiata, vede il ragazzino che scappa con la palla al piede e fa un taglio dal centro verso sinistra, un taglio da grande giocatore come la conclusione al volo di sinistro". Tuttosport racconta come il suo gol sia servito a "scrollare iniziali ansie e timori di dosso alla Roma". Il Messaggero scrive che "non riesce a fornire palloni puliti per le punte, ma si sostituisce a loro per la stoccata dell'1-0". Vocegiallorossa invece scrive: "pronti e via e trova il gol del vantaggio. Bravo, nel primo tempo, a farsi trovare sempre libero tra le linee. Cala nella ripresa e viene sostituito nel finale". Infine la valutazione di TMW: "l gol e non tantissimo altro, ma abbastanza per guadagnarsi una sufficienza ben più che rotonda. Mette in discesa la gara ai suoi, poi non s'accende sempre".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 6,5

VoceGiallorossa: 7