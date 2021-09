Le pagelle di Perisic: strapotere fisico, nella ripresa fa addirittura il vuoto

Il migliore in campo dell'Inter, anche nel primo tempo quando la viola attacca senza sosta. Ivan Perisic viene premiato da tutti i quotidiani, per La Gazzetta dello Sport merita 7,5 in pagella: "Il più lucido pure nel primo tempo nonostante qualche copertura mancante. Decisivo nell'azione che porta al pareggio con la testa, ha uno strapotere fisico che la Fiorentina non controlla. Il gol è il giusto premio". Voto 7 dal Corriere dello Sport: "Ben contrastato da Benassi in avvio, è forse l’interista più ritrovato nella ripresa. Con il suo gol chiude la partita". 7 anche nelle pagelle targate TMW: "Qualche errore di troppo in disimpegno, ma le azioni migliori del primo tempo partono dalle sue zone. E nella ripresa fa addirittura il vuoto".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5