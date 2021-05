Le pagelle di Raspadori: sembra fatto di gomma. Un comizio per candidarsi in Nazionale

Dopo il Milan, punisce anche la Juventus e adesso la sua candidatura per l'Europeo è davvero fortissima. La crescita di Giacomo Raspadori è evidente: il giovane attaccante del Sassuolo è protagonista di un'altra prestazione super, anche se stavolta non riesce a consegnare la vittoria ai neroverdi. "Un comizio per gli Europei, gioca come piace a Mancini", scrive La Gazzetta dello Sport. Secondo Tuttosport "sembra fatto di gomma, è elastico". Conquista il rigore e segna ancora, è il migliore dei suoi per distacco. Il suo cartellino comincia a diventare prezioso e potrebbe esserlo ancora di più nel caso arrivi la convocazione in Nazionale.

