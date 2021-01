Le pagelle di Ribery - il Kaiser è tornato: il gol è un'opera d'arte dal valore inestimabile

vedi letture

Ribery è tornato. Il Kaiser, come veniva chiamato ai tempi del Bayern Monaco, ha regalato una serata regale allo Stadio Grande Torino, tornando anche al gol che gli mancava dalla scorsa stagione. Per TMW la triangolazione doppia con Bonaventura porta a un "gol da campione". Mentre per La Gazzetta dello Sport "distribuisce classe e sapienza". Poi il Corriere dello Sport, che lo premia con il voto più alto, scrive: "Quel gol può nascere solo nella testa di un grande campione. Quando c'è lui in campo tutto è possibile". Anche Tuttosport esalta il francese aggiungendo: "Il gol è una operta d'arte dal valore inestimabile".

I Voti:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Firenzeviola.it: 7,5