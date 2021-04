Le pagelle di Sanabria: il cobra dei gol. Fa il festino alla Juventus

Mattatore del derby di Torino. Non abbastanza da portare i granata al successo, ma Antonio Sanabria è stato comunque il migliore in campo in Toro-Juventus. Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: “Ti dimentichi che esiste. Quando lo vedi in azione, la palla è in rete. È la qualità del cobra dei gol”. Stesso voto per Tuttosport: “Tre perle nella collana dell’utilità tattica”. Il Corsport non dimentica le vicende di casa bianconera della settimana: “Fa il festino alla Juve”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5