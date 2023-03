Le pagelle di Sanabria: settimo gol e record personale già a marzo. Missione compiuta

Il Torino batte il Lecce a domicilio per 2-0 con protagonista Tony Sanabria, ormai una costante tra i granata. La Gazzetta dello Sport ricorda come con questa rete abbia raggiunto il primato di marcature in campionato, sottolineando però anche la prova di "grande sacrificio". Discorso simile si legge su Tuttosport: "Missione compiuta: è sceso in campo con l'obiettivo di contribuire al successo granata segnando il gol che consentisse di stabilire il record personale di reti in Serie A". Applausi meritati anche da parte di TorinoGranata: "Un gol importante e lavoro di sacrificio. Al suo record personale di reti in Serie A: 7". Infine la valutazione di TMW: "Una rete da bomber puro, purissimo, tagliando sul primo palo e anticipando la diagonale di Gallo. Settima realizzazione in campionato, a marzo è già record per lui in Italia".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

TorinoGranata: 7