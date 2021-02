Le pagelle di Vlahovic: nella ripresa è imprendibile. E ora punta alla doppia cifra

Un gol e un assist, continua l'ottima stagione di Dusan Vlahovic, sempre più bomber della Fiorentina. E i quotidiani celebrano la prestazione dell'attaccante serbo contro lo Spezia. Per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con 7,5 in pagella, è il migliore in campo: "Un gol e uno splendido assist per Eysseric. Ora il bomber serbo punta alla doppia cifra di reti in campionato". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Un tempo di niente. Poi segna in acrobazia e spalanca le porte alla vittoria dei viola. Subito dopo velo per Eysseric (tiro ribattuto) nell'azione del 2-0 e infine l'assist per lo stesso francese. Nella ripresa è imprendibile".

