Le pagelle di Ibrahimovic: troppo forte e troppo nervoso, le due facce dello stesso Zlatan

Zlatan Ibrahimovic fa e disfa. L’ottavo gol nel derby con la maglia rossonera sulle spalle ha un sapore molto più tendente all’amaro che al dolce. Perché il Milan quel derby lo ha perso e lo ha perso soprattutto per colpa sua, vista l’espulsione della ripresa per il fallo ingenuo su Kolarov. “Gol 499 e gara dominante, poi la follia. Si arrabbi con se stesso”, scrive la Gazzetta dello Sport. “E’ da Ibra il gol, non è da Ibra il doppio giallo, né il primo né il secondo”, analizza invece il Corriere dello Sport. E ovviamente il pensiero non può che andare alla rissa con Romelu Lukaku a fine primo tempo: insulti brutti quelli rivolti al belga, come sottolinea anche Repubblica. Per il Corriere della Sera, Ibra è “troppo forte ma anche troppo nervoso”.

Le pagelle di Ibrahimovic

TMW 5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4,5

la Repubblica 4

Corriere della Sera 4,5