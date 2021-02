Le pagelle di Marega: nel fisico ricorda Lukaku, è centravanti di fatica

Potrebbe essere un'occasione di mercato a costo zero per la prossima stagione. Perché Marega, gol alla Juventus, è in scadenza con il Porto. Il problema è che vorrà comunque un ingaggio adatto al suo status da giocatore svincolato. Nella squadra di Conceicao però fa fatica e pure gol, battendo Szczesny al primo minuto della seconda frazione. In qualche movimento sembra Lukaku, sebbene non abbia la potenza del belga. Spesso perché cerca di convergere verso la propria metà campo per dare protezione.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7