Ufficiale Pjanic e Marega lasciano lo Sharjah: per il bosniaco futuro in Arabia Saudita

Miralem Pjanic e Moussa Marega hanno ufficialmente terminato la loro avventura con lo Sharjah. Lo ha annunciato il club degli Emirati Arabi Uniti sui propri canali ufficiali: l'ex centrocampista di Juventus e Roma chiude la sua esperienza dopo due stagioni in cui ha disputato 61 partite, con 5 reti e 16 assist all'attivo. Sono due i trofei sollevati: la coppa nazionale e la coppa del Presidente.

Per Marega, invece, finisce l'avventura dopo un solo anno: 11 reti e 2 assist in 31 presenze. Secondo varie fonti, il futuro di Pjanic dovrebbe essere in Arabia Saudita: ad attenderlo c'è l'Al-Raed.