Ufficiale Moussa Marega torna in Arabia Saudita: l'ex Porto giocherà in seconda serie

Un atteso ritorno. L'Arabia Saudita riabbraccia Moussa Marega: l'attaccante maliano, 33 anni, è un nuovo giocatore dell'Al-Diriyah, ambizioso club di seconda divisione con sede a Riyadh. L'ex giocatore del Porto ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Marega, classe 1991, ha lasciato lo Sharjah (Emirati Arabi Uniti) dopo una sola stagione e torna quindi in Saudi Pro League, dove ha vestito per due stagioni la maglia dell'Al Hilal, con 25 reti e 7 assist in 75 presenze totali.