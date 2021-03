Le pagelle di Mertens: doppietta dopo 18 mesi, è il primo belga da 100 e lode

Voti altissimi per Dries Mertens, assoluto protagonista della sfida fra Napoli e Roma. Prima infila Pau Lopez sul suo palo - non dopo avere perso tempo in un contropiede che poteva già sbloccare la partita - poi insacca il 2-0 a porta vuota, approfittando ancora di un errore del portiere spagnolo. È il primo belga a raggiungere i 100 gol in Serie A, il terzo in assoluto nel Napoli. È un leader vero, sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche quando non è al meglio. La sua prima doppietta stagionale è pesantissima.

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5