Le pagelle di Vidal: versione Champions, purtroppo per l'Inter. I voti lo condannano

Giornataccia, quella vissuta ieri da Arturo Vidal. Conte lo rimprovera pubblicamente nel post partita, colpa di una prestazione decisamente opaca. Tant'è che quasi tutti i voti oscillano tutti fra il 4 ed il 4,5. Si addormenta sul gol di Zanellato, tanto che Handanovic se lo mangia per l'errore, come sottolinea il Corriere della Sera. Veste i panni del Vidal visto in Champions, come ad esempio col Real Madrid o col Moenchengladbach, quando causò un rigore molto simile a quello di ieri su Reca. Tuttosport gli alza di mezzo punto il voto rispetto al 4 solo per la palla rubata che avvia il 2-1. Ma è una consolazione decisamente magra...

Le pagelle di Vidal

TMW 4

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4,5

la Repubblica 4

Corriere della Sera 4