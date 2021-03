Le pagelle di Zaza: totalmente fuori partita, non è mai pericoloso

Senza Andrea Belotti dovrebbe essere Simone Zaza a fare la differenza nell'attacco del Torino. Invece le pagelle sono impietose contro di lui, in particolare con La Gazzetta dello Sport che gli appioppa un sonante quattro. Anche perché non ci sono solo gli errori sotto porta, normali per un attaccante, ma fa partire anche Messias in contropiede con giocate sballate. È sicuramente un pomeriggio da non ricordare per il centravanti, con Sanabria che entra e cambia l'inerzia.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5