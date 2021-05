Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L’INTER RESPIRA GRAZIE A OAKTREE. ORA COLLOQUIO CON CONTE. LA JUVE GUARDA A GRIEZMANN IN CASO DI ADDIO DI CR7. IL MILAN PUNTA DE PAUL. SIMY FRA LAZIO E SALERNITANA. VALZER DELLE PANCHINE: IL NAPOLI PUNTA ALLEGRI, GATTUSO VERSO LA LAZIO, MA OCCHIO A CONCEICAO. ITALIANO FRA SPEZIA E SASSUOLO. IL TORINO PUNTO JURIC. EMPOLI, RINNOVO PER IL DS ACCARDI

Dopo lo Scudetto in casa Inter è il momento di pensare al rinforzamento societario e poi a quello calcistico. Per quanto riguarda il primo nella giornata di ieri l’Oaktree Capital ha acquisito una quota di minoranza dell'Inter. 275 milioni per il 31% di LionRock, il fondo americano ha iniettato contanti pesanti per le casse nerazzurre tanto che Suning ha annunciato che 'grazie a questo continuerà a sostenere il club'. Ora la dirigenza dovrà incontrare il tecnico Conte per parlare del futuro con il primo che ha già stilato la lista degli incedibili: Barella, Lautaro, Lukaku su tutti. Potrebbe invece partire Alessandro Bastoni con il quale non c’è intesa per il rinnovo. Il centrale infatti sarebbe considerato più facilmente sostituibile rispetto agli altri giocatori.

La Juventus pensa a un altro colpo da 90 in attacco: Antoine Griezmann del Barcellona. Gli ostacoli non mancano, a partire dal futuro di CR7 passando per i costi del cartellino del francese arrivando fino alla volontà dello stesso attaccante di lasciare la Spagna per l’Italia. Senza dimenticare che la Juve non è ancora certa della qualificazione alla prossima Champions League. In uscita c’è invece Douglas Costa che è a un passo dal ritorno in Brasile dove vestirà la maglia del Gremio. Il primo obiettivo di mercato per il Milan del futuro corrisponde al nome di Rodrigo De Paul, capitano e MVP della stagione dell'Udinese. I bianconeri lo valutano non meno di 40 milioni di euro, ma i rossoneri avrebbero già avviato i primi sondaggi proponendo il cartellino di Hauge più conguaglio in favore dei friulani. Nei giorni scorsi è emersa la notizia dell'interesse della Lazio nei confronti di Nwankwo Simy, centravanti del Crotone, autore di ben 20 gol in campionato. Il nigeriano piace molto ai Capitolino, ma non solo. Sul giocatore dei calabresi ci sarebbe anche l'interesse della neo promossa Salernitana.

Ma è il mercato delle panchine quello che agita maggiormente il mercato. Il Napoli è pronto a piazzare un grande colpo portando sulla panchina azzurra Massimiliano Allegri con l’accordo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Gattuso potrebbe invece finire alla Lazio dove la conferma di Simone Inzaghi non è scontata al momento, ma occhi anche alla candidatura di Sergio Conceicao, ex biancoceleste, in uscita dal Porto. Vincenzo Italiano dopo la salvezza inattesa con lo Spezia valuta il suo futuro: restare ancora in Liguria, presto ci sarà un colloquio con la dirigenza, o provare ad alzare l’asticella e prendere il posto di De Zerbi a Sassuolo? Lo sapremo presto. A Cagliari invece si lavora alla permanenza di Leonardo Semplici, artefice della salvezza, anche se le richieste del tecnico potrebbero far vacillare la società sarda. A Udine si guarda invece a Rolando Maran e Paolo Zanetti, che si giocherà la Serie A alla guida del suo Venezia, per il dopo Gotti, mentre il Torino punta forte su Ivan Juric dell’Hellas. Da Verona potrebbe inoltre arrivare anche il ds D’Amico.

Continuano in casa Salernitana le valutazioni su come risolvere il conflitto d'interessi nato con la Lazio a seguito della promozione in Serie A. Come già noto due club iscritti allo stesso campionato non possono avere la medesima proprietà e cosi Claudio Lotito sarà costretto a cedere il proprio pacchetto azionario.Un fondo sarebbe infatti pronto ad acquisire il 50% in possesso dell'imprenditore romano.

Rinnovo ufficiale in casa Empoli. Il club azzurro, neo promosso in Serie A, con un post sul proprio account Twitter ah comunicato il prolungamento dell'accordo fino al giugno 2024 del ds Pietro Accardi.

IL REAL MADRID SPERA PER MBAPPE. KANE VERSO L’ADDIO AL TOTTENHAN. WIJNALDUM FRA BARCELLONA E PSG. IL MARSIGLIA PUNTA GERSON, FIRPO E FOYTH. LO SCHALKE SMOBILITA: SONO DIECI GLI ADDII

Sono Kylian Mbappé e Harry Kane i due nomi che accendono il mercato all’estero. Il primo è sempre seguito dal Real Madrid che potrebbe strapparlo al PSG a causa delle agevolazioni fiscali. In caso di rinnovo infatti la società transalpina non risparmierebbe 36 milioni di euro, come nel caso di Neymar, e per questo starebbe valutando di cederlo di fronte a un’offerta concreta. L’attaccante del Tottenham invece ha aperto all’addio: “Non so cosa potrà succedere. Magari Levy vorrà vendermi, qualora arrivasse un'offerta da 100 milioni di sterline. Sento di poter avere un'altra carriera davanti, posso giocare altri 7-8 anni e non ho fretta. Ma il mio obiettivo è quello di vincere trofei ogni anno, di segnare 50, 60, 70 gol a stagione". Vedremo chi metterà sul piatto una cifra simile per l’inglese.

In casa Barcellona resta in dubbio la permanenza di Koeman con il presidente Laporta che aveva pensato addirittura a Frank Rijkaard per la sua sostituzione, ma l’olandese è fermo dal 2013 e nel 2014 dichiarò di aver concluso la propria carriera da allenatore. La posizione di Koeman blocca così il possibile arrivo dal Liverpool di Georginio Wijnaldum che sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Non faranno parte della squadra blaugrana nella prossima stagione invece Jean-Claire Todibo, che sarà riscattato per 8,5 milioni dal Nizza, e Sergi Roberto, che non rientra più nei piani della società.

A pochi mesi dal suo arrivo all'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli sta preparando un'ambiziosa campagna acquisti per provare a rilanciare la squadra dopo una stagione piuttosto delicata. Oltre all'ex giallorosso Gerson, nel mirino del club francese ci sono due difensori: Juan Foyth, argentino in forza al Villarreal ma di proprietà del Tottenham, e Junior Firpo, terzino spagnolo del Barcellona. Entrambi i giocatori, riportano i media inglesi e spagnoli, non rientrano nei piani delle società di appartenenza.

Lo Schalke 04 dopo la retrocessione in ZweiteLiga ha annunciato sul proprio sito ben 10 addii. Fra questi ci sono anche nomi importanti come quelli di Shkodran Mustafi e Nabil Bentaleb che, al pari i Schopf e Skrzybski, non vedranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione. Salutano il club anche Benjamin Stambouli e Bastian Oczipka che avevano un clausola di risoluzione in caso di retrocessione e i giocatori arrivati in prestito: William (Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (entrambi Eintracht Francoforte) e Kilian Ludewig (RB Salisburgo) che torneranno ai rispettivi club d'appartenenza. Il club però starebbe pensando di trattenere anche in Zweite Liga due calciatori arrivati nel mercato invernale. Si tratta di Klaas-Jan Huntelaar e Sead Kolasinac, giocatore di proprietà dell'Arsenal. Il primo ha già annunciato l'addio al calcio giocato, ma la dirigenza tedesca starebbe cercando di convincerlo a tornare sui suoi passi e continuare un altro anno. Assieme a loro due potrebbe proseguire la su avventura anche il portiere Micheal Langer il cui contratto scadrà a fine stagione.