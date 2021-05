Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UNA GIORNATA DENSA DI ADDII: PARATICI SALUTA LA JUVE, CONTE L’INTER E DONNARUMMA IL MILAN E MELUSO LO SPEZIA. IL NAPOLI PUNTA SPALLETTI, INZAGHI VERSO IL RINNOVO CON LA LAZIO. JURIC PER IL TORINO CON L’HELLAS CHE PUNTA ITALIANO E SFIDA IL SASSUOLO. DYBALA E BENTANCUR NEL MIRINO DELL’ATLETICO MADRID. ILICIC FRA MILAN E LAZIO. LA FIORENTINA VUOLE BLINDARE VLAHOVIC. MKHITARYAN RINNOVA CON LA ROMA. BOLOGNA, TUTTO SU ARNAUTOVIC. L’ATALANTA PUNTA TOMIYASU

La giornata appena passata è stata di quelle frenetiche, con una serie di addii che accendono già il mercato nonostante manchi ancora più di un mese al via ufficiale. A Torino ha salutato infatti Fabio Paratici a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione, una svolta epocale dopo oltre dieci anni nel club con l’ormai ex braccio destro Cherubini che potrebbe sostituirlo in una replica di quanto accadde dopo l’addio di Marotta con la promozione dello stesso Paratici. L’addio del direttore sportivo potrebbe aprire nuove prospettive anche per la panchina con Massimiliano Allegri che potrebbe tornare alla guida dei bianconeri. A Milano invece c’è stato un addio per parte: l’Inter saluta Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto. Il tecnico non ha trovato l’accordo con il club per continuare andandosi a scontrare contro la volontà della società di ridurre i costi con conseguente sacrifici sul mercato; sulla sponda rossonera invece è arrivato l’annuncio dell’addio di Gigio Donnarumma, che sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero dopo che le trattative per il suo rinnovo non sono andate a buon fine.

La Lazio potrebbe invece continuare con Simone Inzaghi. L’incontro con Lotito e Tare ha infatti dato i suoi frutti con il tecnico che dovrebbe prolungare a breve il proprio contratto fino al 2024. A Napoli invece salgono le quotazioni di Luciano Spalletti per il dopo Gattuso. L’accordo sarebbe a un passo con il toscano che firmerebbe un biennale con la società di De Laurentiis. L’Hellas Verona sembra invece rassegnato a perdere Ivan Juric, che sarebbe vicino all’accordo triennale con il Torino, e guarderebbe in casa Spezia - dove ha salutato il direttore sportivo Meluso – con l’obiettivo di portare a Verona il tecnico Vincenzo Italiano, con Igor Tudor come alternativa, che piace anche al Sassuolo dove però sono in salita anche le quotazioni di Marco Giampaolo.

Sul fronte dei giocatori invece sirene spagnole per alcuni big della Juventus. L’Atletico Madrid avrebbe infatti puntato Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur e starebbe pensando di imbastire una maxi operazione con Alvaro Morata. Il Barcellona invece ha messo nuovamente gli occhi su Matthijs de Ligt, difensore centrale già seguito ai tempi dell’Ajax. L'avventura di Josip Ilicic con la maglia dell'Atalanta sembra essere giunta ai titoli di coda. Sullo sloveno ci sono il Milan e la Lazio: gli ostacoli sono le richieste della società bergamasca, che non ha intenzione di fare sconti sul cartellino, e l’ingaggio che si aggira sui 2,5 milioni di euro. Una cifra troppo alta per gli standard dei biancocelesti. Dovrebbe invece restare alla Roma Henrikh Mkhitaryan che rinnoverà il suo contratto e sarà a disposizione di Mourinho. Non arriverà invece Nemaja Matic dal Manchester United visto l’ingaggio, circa 7 milioni, ritenuto eccessivo dai giallorossi. In difesa il club pensa a un altro Red Devils come Eric Bailly con Ibanez che potrebbe partire.

La nuova Fiorentina di Gattuso ripartirà da Dusan Vlahovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, Commisso ha garantito al suo nuovo allenatore che Vlahovic resterà. La Fiorentina è convinta che alla fine il giocatore rinnoverà il suo contratto, con un cospicuo aumento dell'ingaggio. Resta da sciogliere il nodo della clausola: l'entourage di Vlahovic non vuole andare oltre i 60 milioni, la società viola parla invece di 100 milioni. Servirà un po’ di tempo per trovare un punto d’incontro. A centrocampo invece l’obiettivo è Lucas Torreira che però piace molto anche al Boca Juniors. Marko Arnautovic al Bologna con o senza Sinisa Mihajlovic. Anche ieri Walter Sabatini e Riccardo Bigon hanno lavorato sull’operazione legata all’attaccante austriaco, con la volontà di chiudere prima dell'inizio dell'Europeo, visto che sarebbe rischioso portarlo per le lunghe, visto che si tratta di un parametro zero. In uscita da Bologna potrebbe esserci Takehiro Tomiyasu che piace all’Atalanta da cui va riscattato Barrow che potrebbe diventare una pedina di scambio per portare il giapponese a Bergamo a un costo contenuto. Intanto continuano i saluti dei senatori: dopo Palacio e Danilo anche Da Costa lascia i rossoblù.

ZIDANE DICE ADDIO AL REAL MADRID. KOEMAN-BARCELLONA INCONTRO PER IL FUTURO. GALTIER VERSO IL LIONE. KLINSMANN CHIAMA IL TOTTENHAM. GLASNER FIRMA CON L’EINTRACHT FRANCOFORTE. ALABA SBARCA A MADRID, COUTINHO FRA ARSENAL ED EVERTON. KAKUTA RISCATTATO DAL LENS

Anche all’estero sono gli allenatori a farla da padrone. Zinedine Zidane ha infatti detto al Real Madrid di non volere continuare la sua avventura sulla panchina. Per la sostituzione i nomi sono tre: Massimiliano Allegri, Antonio Conte e la leggenda Raul. Il Barcellona invece si interroga sul futuro di Ronald Koeman. Nella giornata appena passata c’è stato un incontro in casa blaugrana con Laporta che ha chiesto all’olandese 15 giorni per vagliare le varie ipotesi prima di decidere se confermarlo o meno, una richiesta che non è piaciuta a Koeman che non vorrebbe sentirsi il piano B. In Francia il Lione dovrebbe affidarsi aChristophe Galtier, fresco campione nazionale con il Lille. Un incontro è previsto a breve. Jurgen Klinsmann, ex CT della Germania e degli Stati Uniti, ha parlato a Sky Sports in Inghilterra a proposito della panchina del Tottenham, squadra dove ha giocato nel corso della propria carriera da calciatore: "Conosco bene Daniel Levy e al Tottenham ho vissuto uno dei periodi più belli della mia carriera. Ha il mio numero e se vuole può chiamarmi quando vuol". Oliver Glasner è il nuovo allenatore dell'Eintracht Francoforte. L'ex tecnico del Wolfsburg e del LASK,che prende così il posto di Hutter già ufficializzato dal Borussia Monchengladbach, ha firmato un accordo fino al giugno del 2024.

Intanto a Madrid, sponda Real, è sbarcato David Alaba che presto sarà annunciato dal club. In uscita invece c’è sempre Gareth Bale che non resterà al Tottenham e deciderà il proprio futuro solo dopo l’Europeo. Philippe Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. I blaugrana sembrano intenzionati a salutarlo a fine stagione dopo i tanti infortuni e le operazioni subite in stagione. Arsenal ed Everton sono sulle sue tracce. Il difensore della nazionale austriaca ma di origine serba Aleksandar Dragovic lascia il Bayer Leverkusen dopo cinque anni e si accasa alla Stella Rossa. Sander Berge è un nome che ritorna spesso tra le voci di mercato che coinvolgono le squadre italiane. Il Milan sembra da tempo interessato al centrocampista norvegese, con i rossoneri che però dovranno fare i conti con la concorrenza dell'Arsenal. i Gunners avrebbero proposto 19 milioni di euro allo Sheffield United per il regista, proposta che però è stata subito rispedita al mittente. Il Lens ha riscattato il prestito di Gael Kakuta, arrivato l'estate scorsa in prestito dall'Amiens. Il giocatore ha firmato un accordo con il club fino al giugno del 2023.