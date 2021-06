Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ATALANTA

L'Atalanta sta lavorando con il Bologna per chiudere l'acquisto di Takehiro Tomiyasu. I felsinei continuano a chiedere 20 milioni di euro, non sembrano avere intenzione di abbassare le pretese e questo potrebbe rappresentare un problema. In mezzo c'è anche il riscatto di Musa Barrow, per 15 milioni, da parte dei rossoblù e il possibile inserimento di una contropartita. Dall'altra parte resta poi anche la possibilità che il Tottenham presenti un'offerta per il giapponese, che starebbe valutando l'ipotesi di un'esperienza in Premier League.

BOLOGNA

Marko Arnautovic è sempre più vicino al Bologna. La giornata di oggi ha registrato nuovi contatti tra le parti, in casa rossoblù si respira fiducia e le ultime dichiarazioni di Sabatini fanno sicuramente ben sperare i tifosi.

Il fratello-agente dell'ex Inter, come raccolto da TMW, sta lavorando da giorni per definire un'intesa con lo Shanghai SIPG per la buonuscita e ha invece già trovato coi felsinei un accordo di massima su base triennale da quasi 3 milioni a stagione (2,7 milioni).

Smaltita la delusione per l'eliminazione da Euro 2020 contro l'Italia, Arnautovic aspetta di chiudere col Bologna. È quasi tutto pronto per il suo ritorno in Serie A undici anni dopo l'addio ai nerazzurri.

FIORENTINA

Si avvicina sempre più la firma di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola.it il tecnico ha da pochi minuti lasciato lo studio notarile dove era presente, a Firenze, da questa mattina e all'uscita si è lasciato andare a un semplice: "Ci vediamo". Presto la firma e l'ufficialità, poi il via alla sua avventura in viola.

Prosegue il muro contro muro tra la Fiorentina e Pol Lirola, laterale destro reduce dal prestito all'Olympique Marsiglia che ha un contratto col club viola valido fino a giugno 2024.

L'OM aveva la possibilità di riscattarlo per 12 milioni di euro entro fine maggio. Ha però presentato un'offerta da 12 milioni di euro solo la scorsa settimana, e il club viola per il momento continua a nicchiare. Anche perché, prima di dare via il calciatore spagnolo, vuole confrontarsi col nuovo allenatore, con quel Vincenzo Italiano che nella giornata di oggi dovrebbe essere ufficializzato.

Lirola però, a prescindere dall'allenatore, dopo l'offerta da 12 milioni di euro dell'OM ha ribadito la sua volontà alla società viola: vuole restare al Marsiglia, e spera che presto i due club possano definire un accordo.

Alternative? Nel frattempo, anche l'Atalanta ha preso contatto con la Fiorentina per il calciatore classe '97: piace a Gasperini, e la volontà dell'Atalanta - che non ha ancora presentato alcuna offerta - è quella di imbastire questa operazione su uno scambio. Poco più di un sondaggio, insomma, da parte della Dea: l'OM è più avanti, e Lirola vuole trasferirsi a Marsiglia a titolo definitivo.

INTER

Questa la nota con cui l'Inter comunica il prolungamento con D'Ambrosio, il cui contratto era in scadenza quest'anno: "FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022".

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022". Questa la nota con cui il club nerazzurro comunica il prolungamento col giocatore, il cui contratto era in scadenza quest'anno.

JUVENTUS

La Juventus, in attesa di capire qualcosa in più sul futuro di Cristiano Ronaldo (e quindi sui movimenti in attacco), porta a vanti le varie trattative per i giocatori in uscita. Il primo della lista dovrebbe essere Aaron Ramsey che sta spingendo per un ritorno all'Arsenal. Su Merih Demiral invece proseguono i sondaggi, con Roma, Atalanta, Everton e Leicester in fila per il turco. Su Daniele Rugani sono arrivati gli interessamenti di Fiorentina, Bologna, Genoa, Besiktas e Betis, mentre Mattia De Sciglio è nel mirino di Everton e Villarreal. Questo il punto del quotidiano Tuttosport.

LAZIO

Julian Brandt resta un obbiettivo concreto per l'attacco della Lazio. Il Borussia Dortmund lo valuta 20 milioni e non è disposto a fare sconti, ma è pronto ad accettare la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio. Il giocatore vuole cambiare aria (la Lazio è una destinazione gradita) ed il club giallonero è disposto ad accontentarlo. I contatti fra Tare e l'entourage del ragazzo - scrive La Gazzetta dello Sport - sono stati frequenti ed hanno avvicinato le parti. Per Brandt pronto un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

Sembrava una suggestione, invece il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio è diventata un'ipotesi concretissima. Il brasiliano piace molto a Sarri che lo voleva già ai tempo di Napoli ed è perfetto per il 4-3-3 del Comandante. Felipe - scrive La Gazzetta dello Sport - è di proprietà del West Ham e nell'ultima stagione ha giocato con poca fortuna al Porto. Rientrerà in Inghilterra, ma gli Hammers non hanno intenzione di tenerlo e sono pronti a cederlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La Lazio si è fatta avanti e i primi contatti sono stati positivi. Come molto incoraggianti sono stati gli approcci con l’entourage del giocatore. Felipe al West Ham guadagna 5 milioni, ma gli resta un solo anno di contratto. Può dunque accettare di buon grado la prospettiva di sottoscrivere un nuovo accordo a cifre più basse ma con una durata molto più lunga.

NAPOLI

"Il Napoli vuole Kaio Jorge, il manager in Italia per chiudere". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per l'attaccante brasiliano. Oggi - scrive la rosea - dovrebbe sbarcare in Italia un rappresentate del giocatore per incontrare i club interessati al suo assistito. Fra questi c'è anche il Napoli, con Giuntoli che ha già fatto arrivare al Santos la sua offerta: 8 milioni di euro più un paio legati ai bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa. Il dirigente napoletano è convinto che riuscirà a far ragionare i colleghi brasiliani e a definire l’operazione. Nell'incontro con il rappresentante di Kaio Jorge si discuterà anche delle modalità contrattuali: il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

MILAN

Jorge Mendes, agente di James Rodriguez, sta offrendo il colombiano a diversi club, tra cui anche il Milan: essendo arrivato un anno fa all'Everton gratis dal Real Madrid, il procuratore portoghese ipotizza una spesa di 10 milioni di euro per il cartellino. In via Aldo Rossi stanno riflettendo con attenzione su questa opportunità di mercato. A riportarlo è Tuttosport.

Il rinnovo di Franck Kessie al Milan, con l'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2022, non è ancora vicino alla fumata bianca e secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter starebbe seguendo con interesse la vicenda, pronta a fare un'operazione simile a quella che ha portato Hakan Calhanoglu in nerazzurro, tra un anno. Kessie, a differenza del turco, viene però considerato a Milanello molto più indispensabile e quindi verrà fatto tutto il possibile (e forse anche l'impossibile) per fargli firmare il rinnovo di contratto.

In casa Milan si continua a parlare con insistenza della trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, ma in via Aldo Rossi la dirigenza è al lavoro anche per quello di Davide Calabria, in scadenza come l'ivoriano nel 2022: secondo quanto riportato da Tuttosport, tra domanda (2,5 milioni di euro) e offerta (2 milioni) ballano 500 mila euro.

ROMA

Dopo i fitti contatti delle ultime ore, l'Olympique Marsiglia ha trovato l'accordo con la Roma per il prestito di Pau Lopez. Limati i dettagli di un affare che le parti avevano già già impostato: l'operazione per il portiere classe classe '94 dovrebbe chiudersi con il prestito oneroso (500mila euro) e diritto di riscatto (senza obbligo, ndr). Adesso si attende la risposta del giocatore, ma c'è ottimismo per la fumata bianca.

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione e l'Europeo di Leonardo Spinazzola, ovvero di uno dei giocatori fondamentali p er il ct Roberto Mancini. L'addio alla Juventus, il no dell'Inter quando tutto sembrava fatto e i problemi fisici sembrano oramai alle spalle, per l'esterno della Roma. Una Roma che adesso se lo gode e osserva le possibili evoluzioni di mercato, col Real Madrid che lo segue e che lo ha messo nel mirino. La valutazione del cartellino, proprio grazie ad un Europeo da protagonista, è già schizzata alle stelle: per acquistarlo, oggi, secondo la rosea servirebbero almeno 40 milioni di euro.

SAMPDORIA

Roberto D'Aversa a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. "Già ce l'ho", ha detto poco fa Massimo Ferrero in un'intervista ma oggi in un summit proprio col tecnico e con tutta la dirigenza blucerchiata, ha definito l'intesa. D'Aversa è pronto per firmare con il Doria: già discusso di strategie di mercato con l'allenatore, Ferrero ha spiegato che lo "annuncerà il 4 luglio".

SPEZIA

Sta per prendere forma il nuovo Spezia del dopo Vincenzo Italiano (attesa domani l'ufficialità con la Fiorentina) e del dopo Mauro Meluso. La società si prepara a cambiare pelle anche in panchina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società ligure avrebbe due nomi adesso in mente più di ogni altro: il primo è Marco Giampaolo, per il quale però la trattativa sulla buonuscita col Torino è tutta da reimpostare. Così prende quota anche un altro nome che piace molto alla dirigenza e alla proprietà ovvero Rolando Maran che ha un contratto di un'altra stagione col Genoa.

UDINESE

Possibile asta in questa finestra di calciomercato per Nahuel Molina, terzino destro classe '98 dell'Udinese e della nazionale argentina. Nonostante le comunicazioni del club friulano tramite la tv ufficiale, Molina può andar via questa estate a patto però che arrivi un'offerta da 20 milioni di euro. Sulle sue tracce l'Inter, già al lavoro per sostituire Hakimi che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo terzino del PSG, e diversi club stranieri.

Svante Ingelsson resta in Germania. Dopo aver giocato nella scorsa stagione con il Paderborn in Bundesliga 2, il centrocampista svedese si trasferisce all'Hansa Rostock. L'Udinese lo ha ceduto ha titolo definivo; ha firmato un contratto per due stagioni, con opzione per una terza.

VENEZIA

Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto l'arrivo del difensore Tyronne Ebuehi dal Benfica (operazione condotta dalla Pure Sports di Giorgio Boateng e Menno Groenveld). Ecco la nota: "Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del giocatore Tyronne Ebuehi. Il difensore classe 1995 nato ad Haarlem in Olanda ed in possesso anche di cittadinanza nigeriana, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 34 gare con la maglia del FC Twente totalizzando 1 gol ed 1 assist. Cresciuto calcisticamente nell’ADO Den Haag, club con cui ha esordito in Eredivisie nella stagione 2014/15, viene acquistato dal Benfica con cui nella stagione 2019/20 ha disputato 7 gare nella Liga Revelacao U23 e 6 partite nella Liga Portugal 2. Nel corso della sua carriera, Ebuehi ha disputato inoltre 10 partite con la nazionale della Nigeria, tra cui una partita delle Qualificazioni per la Coppa D’Africa e una gara di Coppa del Mondo".

MANCHESTER UNITED, INCONTRO PER CAMAVINGA. ARSENAL, RITORNO DI FIAMMA PER PRAET. NIZZA, GALTIER NUOVO ALLENATORE. DORTMUND, NEL 2022 ADDIO ALLO STORICO DS ZORC. REAL MADRID, BALE RIMARRA' AGLI ORDINI DI ANCELOTTI

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riferito da RMC il Manchester United sta accelerando le operazioni per portare in Premier League uno dei migliori talenti europei: Eduardo Camavinga del Rennnes. I dirigenti del club inglese in settimana incontreranno l’entourage del classe 2002 per provare a chiudere l’operazione e anticipare la folta concorrenza. Real Madrid, PSG e Arsenal infatti da tempo sono sul francese.

L'Arsenal è tornato a puntare il centrocampista Dennis Preat, già cercato ai tempi in cui militava nella Sampdoria, e questa volta potrebbe riuscire a portarlo a Londa. Il belga classe '94 due anni fa infatti rifiutò la corte dei Gunners per approdare al Leicester, ma ora sarebbe pronto a trasferirsi a Londra come riporta l'Express. Per averlo però l'Arsenal dovrà mettere sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni di sterline.

Il Manchester City starebbe provando a inserirsi nella corsa per Sergio Ramos e strapparlo al Paris Saint-Germain, a cui sembra essere vicinissimo. Secondo ESPN il tecnico dei Citizens Pep Guardiola starebbe infatti provando a portarlo in Premier League con il club che avrebbe pronto per lui un biennale con opzione per il terzo anno oppure la possibilità di approdare in MLS per vestire la maglia del New York City FC, altro club di proprietà Mansur bin Zayd Al Nahyhan.

BUNDESLIGA

Il Borussia Dortmund ha annunciato sul proprio sito il nome del direttore sportivo che dal 2022 prenderà il posto di Michael Zorc. Si tratta dell'ex centrocampista Sebastian Kehl che ha firmato un contratto fino al 2025 coi gialloneri. In questo anno i due lavoreranno assieme per rendere il passaggio di consegne il più indolore possibile.

LIGA

Gareth Bale non tornerà al Tottenham, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Lo conferma il suo agente Jonathan Barnett spiegando che il suo assistito non tornerà a Londra volendosi giocare le proprie chance al Real Madrid, con cui ha ancora un altro anno di contratto, dove sulla panchina è tornato Carlo Ancelotti. Lo riferisce il Mundo Deportivo.

Nonostante il rinnovo di contratto firmato con il Granada circa un mese fa, Roberto Soldado (36) ha deciso di cambiare ugualmente squadra. Il centravanti spagnolo e' infatti il primo acquisto stagionale da parte del Levante, dopo il pagamento dell'apposita clausola per liberarsi. Accordo sino al 2023.

LIGUE 1

Dopo una lunga trattativa con il Lille il Nizza ha trovato l’accordo per liberare Christophe Galtier dal suo precedente contratto e portarlo sulla panchina della formazione rossonera.