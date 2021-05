Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 maggio

Fare cassa. E' l'obiettivo per l'Inter in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro deve compiere almeno una cessione eccellente entro il 30 giugno per coprire il deficit che, nei primi nove mesi dell'anno e secondo le scadenze previste dal bilancio, si attesta attorno ai 115 milioni di euro. Nella lista dei partenti c'è Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain che avrebbe offerto 60 milioni ma la partenza dell'esterno marocchino potrebbe non bastare. A fare gola ai club di Madrid, Real e Atletico, ci sarebbe Lautaro Martinez. Il Toro viene valutato 90 milioni di euro ma la società spera ancora di poterlo trattenere. Si lavora infatti al rinnovo di contratto a 4,5 milioni più bonus più l'eliminazione della clausola da 111 milioni di euro.

Gli scenari sulle varie panchine sono cambiati in pochissimi giorni. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha mescolato le carte in tavola e al momento la società bianconera sta temporeggiando sulla questione Donnarumma. Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione, a quanto pare non ci sono ancora state mosse concrete: proprio per questo motivo Mino Raiola, tramite i propri collaboratori, ha inviato una mail in cui propone uno sconto sull'ingaggio. Si parla di 6 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio che Gigio percepiva in rossonero. La situazione, dunque, rimane in stallo: Donnarumma sta per debuttare come portiere titolare all'Europeo, ma sul suo futuro non ci sono certezze.

Romelu Lukaku è stato rassicurato: l'Inter non intende cederlo e riparte da lui, più che da ogni altro calciatore. Scosso per l'addio di Conte, il bomber belga è stato coccolato dalla dirigenza e presto lo farà anche Simone Inzaghi, che nel frattempo ha cominciato i colloqui con la società per programmare il mercato. L'ex Lazio ripartirà proprio da Lukaku, oltre che da Barella e Brozovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Scatta la missione Tomori. Il Milan è intenzionato a riscattare il difensore di proprietà del Chelsea per averlo alle dipendenze di Stefano Pioli anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri non hanno voluto disturbare finora i Blues, impegnati ieri nella finale di Champions League contro il Manchester City poi vinta. Da oggi o domani invece tutti i giorni potrebbero essere buoni per contattare Marina Granovskaia per trattare.

L'Inter deve vendere qualche pedina per far cassa. Oltre ad Achraf Hakimi, qualche milioncino arriverà anche da Joao Mario. Dopo il prestito, lo Sporting dovrebbe riscattarlo e, secondo La Gazzetta dello Sport, le firme sono ad un passo. L'Inter dovrebbe incassare circa 8 milioni di euro, mentre il centrocampista portoghese ha trovato un accordo per un contratto da 2,5 milioni di euro fino al 2024.

Iniziato il casting per il centrocampo della Fiorentina. Il club viola è a caccia di un profilo da affidare a Gennaro Gattuso che possa guidare la manovra. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, la rosa di nomi sarebbe ristretta a Diego Demme, Lucas Torreira, Stefano Sensi e Jorginho.

SPARTA PRAGA, LASCIA L’EX LAZIO KOZAK. AGUERO A BARCELLONA, MA NON PER FIRMARE: TUTTO RIMANDATO A DOPO LA COPA AMERICA? BAYERN MONACO SULLE TRACCE DI BUSQUETS SE IL BARCELLONA LO SVINCOLA. CHELSEA, ZABARNYI A UN PASSO. BORDEAUX, VIA IN QUATTRO TRA CUI BEN ARFA E SERI. VALENCIA, RINNOVO PER KOBA LEIN.

Lo Sparta Praga non ha messo a punto soltanto il rinnovo della stellina Adam Hlozek (18). Il club vice campione della "Fortuna Liga" ha deciso di non rinnovare i contratti di due giocatori. Il primo è Libor Kozak (32 anni oggi), centravanti noto alle nostre latitudini per essere stato acquistato giovanissimo dalla Lazio e per aver poi militato con Brescia, Aston Villa, Bari e Livorno. Lascia dopo due anni.

Il secondo è Ondrej Zahustel (29), ala destra che in questa stagione ha giocato 13 partite segnando due goal. Alla pari di Kozak, ha fatto parte della nazionale della Repubblica Ceca.

Sergio Aguero è a Barcellona, ma non per firmare con il club blaugrana. Lo spiega El Chiringuito, che racconta di come El Kun sia sì nella città catalana, ma per motivi personali e non legati al suo probabile futuro in maglia Barça. L'attaccante, a differenza di Eric Garcia, non ha svolto alcuna visita medica e un accordo di massima con il club non è ancora stato trovato. Le trattative proseguiranno nelle prossime settimane, e potranno allungarsi fino al termine della Copa America, che avrà inizio il 13 di giugno.

Sarà un'estate torrida a Barcellona, dove il club prepara una grande rivoluzione dopo la deludente annata appena terminata. Secondo quanto scrive dalla Spagna AS, uno dei tanti possibili partenti potrebbe essere Sergio Busquets, colonna blaugrana degli ultimi tredici anni, che potrebbe essere ai titoli di coda in Catalunya. Sul mediano spagnolo il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni ma, visto l'alto ingaggio richiesto dal numero 5, il Barcellona dovrebbe risolvere il contratto (in scadenza nel 2023) per permettere un accordo più semplice per il calciatore.

Il Chelsea è ad un passo dall'acquisto di Ilya Zabarnyi, difensore centrale classe 2002 della Dinamo Kiev. Il club inglese sarebbe vicinissimo ad un accordo con il club della capitale Ucraina, con un'offerta di dodici milioni per il giovane difensore, caldeggiato dal CT della nazionale (ed ex attaccante dei blues) Andriy Shevchenko. Operazione, come raccolto dalla nostra redazione, ben avviata e vicina ai titoli di coda, con il Chelsea vicino a piazzare un colpo importante per la sua difesa.

Nuovi addii in casa Bordeaux, club alle prese con una grave crisi finanziaria. Vanno via il fantasista franco-tunisino Hatem Ben Arfa (34), arrivato lo scorso ottobre, il difensore centrale serbo Vukasin Jovanovic (25) e l'attaccante francese Nicolas de Préville (30), al termine di quattro stagioni che hanno portato in tutto 17 goal. Il centrocampista ivoriano Jean Michaël Seri (29), obiettivo in passato delle squadre italiane, termina invece il prestito e fa ritorno al Fulham.

Non è stata un'annata facile per il Valencia, arrivato in una posizione di classifica ben lontana dal blasone e dalle aspettative che circondano i Murcielagos. C'è stata però l'occasione di scoprire alcuni talenti del settore giovanile, come il centrocampista Koba Lein, classe 2001 nativo del Gibuti e di passaporto francese che ha esordito in prima squadra quest'anno, raccogliendo 6 presenze. Il club spagnolo ha annunciato sui suoi canali ufficiali di comunicazione di aver rinnovato il suo contratto fino al 2005.