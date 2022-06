Milannews - Milan-Zaniolo, gradimento tecnico di dirigenza e allenatore. La Roma spara alto

In questi ultimi giorni le voci su un possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo al Milan sono state continue. Stando a quanto riporta Milannews.it, il

giocatore giallorosso sarebbe gratificato della corte del club di via Aldo Rossi. La Roma, però, spara alto per il cartellino del trequartista: la richiesta, infatti, si aggira sui 40 milioni di euro. Da sottolineare il gradimento tecnico da parte di Maldini e Pioli. Fino a qualche mese fa si doveva registrare anche l'interesse della Juventus, ma questo - con il passare del tempo - si è sempre più spento.