MilanNews Senza Donnarumma e Romagnoli, fascia di capitano a Calabria

vedi letture

Chi sarà il futuro capitano del Milan? E' il tema dell'editoriale di oggi di 'MilanNews' che prende in analisi la possibilità di un addio sia di Donnarumma che di Romagnoli. Ecco un estratto.

"Non mi unisco al coro di quelli che mettono in croce Donnarumma per il risolino nell’incrociare Reina alla fine di Lazio-Milan. È ancora un ragazzo, molto superficiale e poco incline a cogliere in anticipo l’effetto del suo comportamento. Ai miei occhi pesa di più il suo comportamento in materia di rinnovo contrattuale. E non perché sia contrario al trasferimento a Torino. Se è convinto lui, lo faccia. Trovo invece censurabile il suo silenzio sull’argomento dopo aver fatto sapere in privato che “mai lascerò il Milan a zero”. Mi dicono: incide di più il papà don Alfonso in società con Raiola nel dividersi la torta delle provigioni. Può essere. Se segue la pista del denaro non avrà una carriera degna. Ma sul punto vorrei completare il mio pensiero parlando della sua successione da capitano. La persona giusta da scegliere è Davide Calabria che incarna in qualche modo la migliore tradizione milanista. D’altro canto Romagnoli, seguendo Raiola, farà la stessa fine di Donnarumma. Con una sola differenza: che a lui non sarà offerto da Maldini uno stipendio da capogiro".