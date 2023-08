MN - Kalulu sblocca Pavard? Perché il Milan non vuole privarsi del francese

È Pierre Kalulu il giocatore che può sbloccare l'impasse legato al trasferimento di Benjamin Pavard all'Inter? L'incrocio, abbastanza particolare, emerge dall'interessamento del Bayern Monaco nei confronti del difensore francese del Milan. A caccia di un sostituto del connazionale, i tedeschi avrebbero messo nel mirino il classe 2000: cedendolo il Milan - che potrebbe usare i soldi incassati per affondare su Taremi - farebbe però un favore ai concittadini. E non è l'unico motivo, spiega MilanNews, per il quale al momento dalla società rossonera filtra freddezza.

Motivi tecnici ed economici. Nonostante al momento Kalulu non sia titolare nel Milan, Stefano Pioli non vorrebbe comunque privarsi del giocatore, uno dei pilastri dello scudetto conquistato due anni fa. Kalulu è considerato un valido elemento sia come centrale che come terzino destro, dando a Pioli la possibilità di un'alternativa affidabile a più giocatori, compresi i "fragili" Calabria e Florenzi. In più, sebbene una cessione porterebbe comunque a una plusvalenza, la valutazione che il club fa oggi di Pierre si aggira ai 30 milioni di euro: più di quanto il Bayern sembra intenzionato a spendere per il post Pavard.

Non è una chiusura. Una eventuale offerta concreta dei tedeschi, d'altronde, potrebbe cambiare le carte in tavola: se il Bayern si spingesse attorno ai 30 milioni, l'affare potrebbe diventare particolarmente interessante per il Milan, anche in considerazione della già citata trattativa per Taremi. A patto di superare un ulteriore ostacolo: Pioli vorrebbe comunque un sostituto. Col mercato agli sgoccioli, missione non proprio semplice.