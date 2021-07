Mundo Deportivo - Il Barça lascia libero Pjanic: può andare via gratis. Juve e Inter interessate

La necessità del Barcellona è quella di abbassare il monte ingaggi, a tutti i costi. Anche quello di lasciare liberi alcuni calciatori importanti, tra cui Miralem Pjanic. Secondo Mundo Deportivo il club catalano avrebbe fatto sapere all'ex Juventus che Ronald Koeman non punterà su di lui e gli avrebbe concesso la libertà di andare via gratis, nonostante lo scorso anno sia stato acquistato per 60 milioni di euro (a bilancio), ottenuti tramite la cessione di Arthur.

Quale futuro? Il quotidiano con sede in Catalogna il centrocampista bosniaco, prima di accettare la risoluzione del contratto propostagli dal Barça, vuole esplorare il mercato per vedere se ci sono società disposte a prenderlo e a corrispondergli il suo lauto stipendio. Juventus e Inter - si legge - sono interessate a riportarlo in Serie A, mentre in Francia scrivono che anche il PSG potrebbe farci un pensierino.