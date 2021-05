Radio Gaúcha - Tra Douglas Costa e Gremio c'è l'intesa. Ora dialogo giocatore-Juve

Eduardo Gabardo di Radio Gaúcha conferma l'indiscrezione di ieri circa un possibile ritorno di Douglas Costa al Grêmio. A TuttoJuve.com, il giornalista brasiliano parla così della trattative: "In base alle mie notizie, posso raccontare che Douglas e i suoi agenti hanno avuto un colloquio telefonico con i dirigenti del Grêmio. Il calciatore è arrivato mercoledì alle 8 del mattino a Porto Alegre ed è andato a casa sua in un condominio a Eldorado do Sul, nella regione metropolitana della capitale dello Stato del Rio Grande do Sul. Un paio d'ore dopo c'è stato l'incontro con il club brasiliano, l'incontro è servito per discutere i dettagli del contratto. Tra Grêmio e il giocatore c'è un'intesa, Douglas ha accettato di ridurre la sua proposta iniziale. L'ingresso dell'imprenditore Jorge Machado è stato fondamentale in questa trattativa. Dalle informazioni in mio possesso affermano che il Gremio ha trovato un accordo con Douglas Costa e non tratterà con la Juventus. Toccherà al giocatore e al suo staff trovare il modo di andar via, lui ha detto al Grêmio che questo avverrà".