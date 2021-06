Report: conflitto di interessi per il figlio di Preziosi. Il presidente rossoblù smentisce

Nel mirino dell’inchiesta di Report in merito al ruolo degli agenti di calcio finisce anche il presunto conflitto di interesse di Matteo Preziosi, figlio del patron del Genoa Enrico e socio di Antonino Imborgia, agente vicino ai rossoblù. Il conflitto è smentito dallo stesso Enrico Preziosi alla trasmissione, in una nota con la quale afferma che non esiste perché il club ligure dalla società del figlio non ha acquistato nessun giocatore. Ma sui conti del Genoa la trasmissione si sofferma col contributo del giornalista finanziario Fabio Pavesi: “Lui chiude il bilancio a dicembre, lui a gennaio fa il calciomercato, spesso fa plusvalenze. Con questo meccanismo lui riesce a tamponare bilanci che altrimenti andrebbero sempre in perdita. Rovella alla Juve? Non c’è stato scambio di denaro perché il Genova l’ha passato alla Juve per 18 milioni, contemporaneamente la Juve ha girato due cartellini di due giocatori giovani per il valore di 18 milioni. Quindi le due cifre guarda caso combaciano e anche in quel caso non c’è nessuna entrata di denaro nei bilanci ma c’è una scrittura contabile”.