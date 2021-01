I retroscena del CdA straordinario di casa Inter: Zhang punta a cedere solo una quota di minoranza

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione societaria dell'Inter dopo il CdA di ieri. Un CdA straordinario, quindi non calendarizzato, in cui Suning ed il presidente Steven Zhang hanno messo nero su bianco e certificato il difficile momento economico-finanziario che sta vivendo il club, una crisi inevitabilmente acuita dalle conseguenze della pandemia e dalle restrizioni particolarmente stringenti del governo di Pechino verso i capitali diretti all'estero.

Una riunione di circa 2 ore in cui si è parlato del problema di cassa da affrontare, ma in cui l'Inter ha voluto rassicurare gli azionisti in merito al pagamento degli stipendi. In sostanza, la società non rischia penalizzazioni in classifica visto che entro febbraio saranno saldate le mensilità di luglio e agosto. Insomma, la gestione ordinaria del club non sembra in pericolo o discussione. Detto questo, a breve servirà un importante aumento di capitale, presumibilmente superiore ai 100 milioni di euro, e anche per questo il presidente Zhang sta cercando nuovi investitori e nuovi capitali. Ma per il quotidiano, il gruppo Suning ha confermato la propria volontà di mantenere il controllo del club e quindi di cedere un parte del pacchetto azionario inferiore al 50%.