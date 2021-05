I rimpianti di D'Aversa: "Il rigore col Sassuolo, l a Fiorentina e la gara col Cagliari..."

vedi letture

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, domani potrebbe chiudere l'avventura coi ducali. Nel corso della conferenza stampa a -1 dalla Sampdoria, è tornato anche su quel che non è andato in stagione. "La partita con il Sassuolo, dove si vinceva fino al 93', ma questo non per dare colpa al singolo giocatore, perché il rigore parte da prima ed era da evitare prima. Come con la Fiorentina, dove non abbiamo mai fatto scemare la partita. Nelle perdite di tempo, o nel far si che le partite terminassero in nostro favore. Credo che il motivo principale sia stato quello di non avere la lettura della partita, l'esperienza per portare a casa un risultato. Come a Cagliari: quel risultato avrebbe portato noi ad affrontare le ultime in maniera diversa, ma non siamo stati bravi a gestire un risultato che sarebbe stato strameritato. Credo sia stato questo il problema maggiore".