Riparte l'Europa: Napoli con 9 partite in 4 settimane. E la Juve?

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

NAPOLI

La vittoria contro la Juventus ha salvato la panchina di Gennaro Gattuso, rilanciandone le quotazioni in chiave quarto posto e dimenticando (per quanto possibile) l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Sarà un mese molto complicato però per il Napoli, perché da Granada, 18 febbraio, all’eventuale ritorno degli ottavi di Europa League di un mese esatto dopo ci potrebbero essere nove partite.

APRE L'ATALANTA, CHIUDE IL MILAN - Di fronte ci sono sfide non così difficili, almeno sulla carta, come Benevento, Sassuolo o Bologna. Ma anche due big match contro l'Atalanta, domenica prossima, e Milan Napoli, fra praticamente un mese, il 14 di marzo. È chiaro che l'Europa League toglierebbe energie ma darebbe spazio anche alle cosiddette seconde linee, che potrebbero sfruttare l'opportunità per cercare di insidiare i ititolari. Situazione da capire: l'Europa League è l'unico trofeo che probabilmente è a portata di mano per gli uomini di Gattuso (e dà l'accesso alla Champions). C'è anche il recupero con la Juventus dell'andata da giocare.

IL CALENDARIO

Granada-Napoli 18 febbraio

Atalanta-Napoli 21 febbraio

Napoli-Granada 25 febbraio

Benevento-Napoli 28 febbraio

Sassuolo-Napoli 3 marzo

Napoli-Bologna 7 marzo

eventuale ottavo Europa League 11 marzo

Milan-Napoli 14 marzo

eventuale ottavi Europa League 18 marzo