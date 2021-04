Sampdorianews - Cari anti-Ranieri, per voi 42 punti a sei giornate dalla fine

Sampdorianews a difesa del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri. Dopo la vittoria di ieri a Crotone, la squadra doriana è salita al nono posto in classifica, scavalcando l'Hellas Verona in classifica.

"Ma secondo i fomentatori di turno quante volte saremmo già retrocessi quest'anno? E sui social quante volte Ranieri è stato destinatario di termini fuori luogo come fosse l'ultimo degli allenatori in circolazione? - si legge -. Quando sento che Ranieri prenderebbe un'esagerazione a prescindere, mi scappa da ridere, forse chi lo sostiene non conosce la sua carriera e ha la memoria corta".

Ranieri è legato alla Sampdoria da un contratto in scadenza a giugno e, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo per andare avanti insieme.